Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021/ Amore, Salute e Lavoro per Cancro, Scorpione 

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 7 luglio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro adesso delle catene si spezzano e addirittura stanno ripartendo ed è un momento in cui dal punto di vista emozionale ed affettivo le piccole garanzie diventano grandi garanzie, questo è un cielo molto intrigante anche per chi cerca l’amore.

Per i Pesci se hai discusso con il tuo amore e non hai detto tutto ciò che pensavi ora potresti anche renderti conto di avere sbagliato. Recupero immediato già da domani ma in questi giorni non fare confusione. Ricorda sempre che l’attrazione fisica conta, è importante ma per le storie durature ci vuole anche feeling a livello mentale. Questo è importante da ricordare per i giovani o per chi magari sta cercando una soluzione dopo una separazione: puntate sì alla persona che vi attrae fisicamente ma pensate anche che poi al di fuori dell’intimità bisognerà trascorrere del tempo con questa persona. E allora se la noia diventa il riferimento della giornata anche gli amori apparentemente più importanti possono svilirsi. Tra la fine di Luglio e l’inizio di Agosto gli amori un po’ fragili saranno infatti da rivedere. Storie importanti possono nascere in vista dell’autunno. Per lo Scorpione se avevi previsto un cambiamento, un viaggio o uno spostamento forse c’è stato qualche ritardo: o perché sei annoiato o perché sei stranito in questo periodo forse devi semplicemente evitare caos e tensioni che possono riversarsi in amore.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di lavoro e dello stato di forma psicofisico per i Cancro: non senti più la schiavitù degli ultimi due anni, il tuo è un Oroscopo molto simile a quello dell’Ariete e anche della Bilancia. Questi segni, compreso il tuo, sono stati pressati, bloccati e negli ultimi due anni alcune idee non sono state realizzate. C’è chi si è sentito prigioniero delle sue stesse azioni, di scelte che erano sembrate opportune al momento ma che nel tempo si sono rivelate contraddittorie o addirittura poco piacevoli.

Per lo Scorpione importante parlare solo se strettamente necessario, in questi giorni tra l’altro sei anche un po’ affaticato, strane tensioni affiorano. Potresti anche avere sonno, un sonno che però non si recupera dormendo, forse legato alla noia che bisogna in qualche modo sgominare. Sei anche un po’ offeso da certi atteggiamenti da parte delle persone che ti stanno attorno. Per i Pesci autunno e inverno sono mesi di recupero anche per il lavoro dove adesso c’è solo una fase di tipo progettuale, si pensa a ciò che si farà, si parla con chi potrebbe essere utile per realizzare alcune cose.

