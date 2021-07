Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 luglio 2021/ La giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 7 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, lavoro e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: siete pieni di vitalità anche a livello mentale, si può dire che c’è una facilità di parole che è veramente utile. Mercurio è il segno della parola e della comunicazione, della danza e dell’arte. Tante persone Gemelli riescono a dare il meglio di loro stesse proprio perché hanno questo carattere particolare e riescono bene in tutte le attività di tipo artistico e creativo. Torna con Saturno in buon aspetto la capacità di rimettersi in gioco. Negli ultimi giorni va superato qualche problema fisico.

Per la Bilancia al momento puoi contare su molti pianeti attivi e anche per te è arrivato quel discorso da fare di recupero che è molto importante e coinvolge anche altri segni come l’Ariete e il Cancro. Tra l’altro se sei associato per vari motivi a questi segni, in amore o nel lavoro, allora c’è una grande spinta in più. Un consiglio utile è: ascolta poco gli altri e fai quello che ti senti di fare. Devi avere maggiore consapevolezza delle tue capacità, i Bilancia spesso nella vita riescono ad ottenere moltissimo però ogni tanto vanno confortati, vanno spinti.

Per l’Acquario secondo l’Oroscopo Paolo Fox è chiaro che chi è più in là con gli anni pensa a come vivere al meglio la pensione, gli altri, i giovani possono avere voglia di ritrovarsi in un altro ambiente e possono addirittura sperare di lavorare in un’altra città. Le proposte che arrivano ora sono da tenere in alta considerazione.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sull’amore per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: puoi sfruttare questa giornata per fare ordine nella tua vita, un cambiamento è in corso per destino, per volontà. Grande voglia di libertà. Per la Bilancia quasi tutti i nati sotto questo segno hanno come riferimento una persona che poi diventa confidente. Emozioni in corso, amore importante anche nei prossimi due mesi.

