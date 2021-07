Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 luglio 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 7 luglio 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per l’Ariete, recupero in amore, con Venere assolutamente attiva questo è un periodo in cui riscopri la gioia di amare e chi è solo dovrebbe assolutamente guardarsi attorno o comunque frequentare più presone, andare in vacanza o in posti dove sia facile fare incontri.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dal punto di vista sentimentale questo è un cielo focosissimo, dunque la prima cosa che bisognerebbe fare per i single sarebbe allargare il proprio raggio d’azione, andarsene in vacanza in posti dove sia possibile fare incontri. Periodo favorevole per chi ha una bella storia e vuole convalidarla.



Per il Sagittario si parte con un Luglio importante: c’è già una persona nel tuo cuore e se non c’è cercala perché questo è un cielo veramente interessante. La giornata di oggi è un po’ a rallentatore perché a livello fisico sei un po’ sottoposto a stress ma le idee che hai nella mente sono sempre vincenti. Possiamo dirlo, con questa Venere e con questo Marte ottimo c’è chi si innamora all’improvviso, c’è chi riceve una telefonata inattesa: insomma, le emozioni ci sono, opportunità per chi non si ferma.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sul lavoro se siete dell’Ariete, in questa giornata di mercoledì la prima cosa che si nota è questo bell’aspetto della Luna. Quindi se devi fare delle proposte oppure parlare con una persona sei forte. Molto bello questo cielo di recupero, non è solo legato al 2021 ma addirittura ai prossimi 2 anni e si può dire che dopo 2 anni no stanno per arrivare 2 anni sì. Bisogna capire da dove si parte: c’è chi parte da zero chi da sottozero ma comunque alla fine l’importante è arrivare a un risultato positivo. Bisogna anche risolvere qualche piccolo problema di tipo fisico.

Per il Leone avrai un’occasione più importante, poi domenica avremo un bel cielo. E’ un oroscopo strano per il lavoro perché non mancano le chiamate ma non come vorresti tu, è come se ti dovessi adattare alle circostanze. In realtà quello che desideri è un po’ difficile da ottenere, ami il comando e vorresti avere un po’ tutto sotto controllo ma nella vita c’è anche chi deve accontentarsi di un ruolo minore. Però una riscossa morale è in corso. Per il Sagittario sul lavoro novità ma il clou di questo cielo non sarà adesso ma in autunno e in inverno, intanto però ci si potrà preparare.

