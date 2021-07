Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 7 luglio 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox sente che sei molto frastornato: tu che ami avere tutto regolare e preciso ti sei ritrovato costretto a barcamenarti per esserti trovato in mezzo a persone non proprio chiare, d’altronde dal punto di vista delle relazioni, contrattuale ed economico è stata affrontata una specie di bufera. Capricorno per te il tempo è un’opinione, il Capricorno può anche fare una scelta lasciando passare molti mesi, al Capricorno non si addice la fretta. Questo da una parte ti fa onore perché sei sempre molto riflessivo, dall’altra però nella vita potrebbe anche averti fatto perdere delle occasioni.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Vorrei che questa bufera non coinvolgesse l’amore anche perché, ed è una buona notizia, questo mese di Luglio contiene una piccola sorpresa per te. Bisogna infatti ricordare che Venere sarà nel tuo segno dal 22 luglio, quindi fino al 16 di agosto avremo il cielo più caldo per i sentimenti. Per il Capricorno giornata attiva, poiché tra giovedì e sabato possono tornare problemi di famiglia o personali meglio risolvere tutto adesso. In amore nulla di nuovo, chi ha una storia la continua ma i cuori solitari potrebbero prendere tempo, poi sappiamo che la fine di Luglio e gli inizi di Agosto da questo punto di vista saranno migliori.

Per il Toro: In amore sei un po’ dubbioso, questo non significa necessariamente che ci siano delle crisi ma evidentemente sei preso da tante altre cose, occupato dal lavoro, lontano da una persona. Se questa lontananza poi è psicologica perché tu la pensi in un modo e il partner in un altro allora prudenza almeno fino a metà luglio: i ripensamenti potrebbero essere all’ordine del giorno..

