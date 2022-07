Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: cosa dicono le stelle

Nuova giornata e nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete è impossibile fermarsi ormai da un certo periodo: nessun riposo perché siete sempre di corsa. Ieri c’è stato un po’ di disagio e da venerdì ci sarà il recupero. Per quanto riguarda il Toro, bisogna approfittare delle buone stelle. Chi ha delle questioni aperte dovrebbe risolvere entro la metà del mese. L’amore sarà migliore dal 18. Per i Gemelli è una giornata interessante con Venere e Giove favorevoli: questo potrebbe essere un periodo importante per condividere la capacità di azione con qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 luglio 2022/ Previsioni di Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, impossibile fermarsi

Ariete, fermarsi adesso è impossibile. In questo momento siete talmente tanto di corsa, che ci saranno della giornate in cui non tutto quadra ma non potrete dedicarvi a nessun riposo. Già ieri c’è stato un po’ di disagio e adesso bisogna stare attenti ad ogni dettaglio, ma nulla di grave! È normale, quando si hanno tanti pensieri per la testa, perderne qualcuno per strada. Come rivela l’Oroscopo di Paolo Fox, il recupero ci sarà da venerdì. Oggi c’è bisogno di un po’ di attenzione. C’è chi sta aspettando e preparando un futuro molto importante proprio in questi giorni con Giove nel segno.

Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022/ Gemelli, Scorpione, Sagittario, Toro al top!

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, il cielo

Toro, se ci sono delle dispute in casa, meglio parlarne prima che arrivi venerdì. Domani, infatti, ci sarà la Luna opposta. Nulla di grave ma l’Oroscopo di Paolo Fox vuole darvi un consiglio: quando abbiamo delle stelle buone bisogna approfittarne, mentre quando sono contro magari non vi viene capiti e dunque bisogna stare buoni. Questa è una giornata che vi dà una buona energia: se c’è un accordo da concludere, potete farlo entro il 19. Tutti coloro che hanno delle questioni aperte, dovrebbero risolverle entro metà mese. Amore nella norma, ma più potente dopo il 18.

Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022/ Previsioni per Cancro, Vergine, Capricorno, Pesci

Gemelli, questa è ancora una giornata interessante, con Venere e Giove favorevoli. Amate parlare e ascoltare ma ora è tempo di andare po’ di più al sodo, soprattutto se c’è una persona che vi interessa e se volete raggiungere un obiettivo in amore. Questa giornata vi aiuta! È un oroscopo da sfruttare, con Venere, Giove e Saturno tutti favorevoli. Questo potrebbe essere un periodo molto importante per condividere anche la vostra capacità di azione con qualcuno che merita la vostra stima, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Complicità favorite.













© RIPRODUZIONE RISERVATA