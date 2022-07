Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: l’amore…

Come andrà questo giovedì per i 12 segni zodiacali? Per la Bilancia, la Luna è nel segno anche se c’è sempre paura di sbagliare. Questo segno è sempre un po’ sospettoso e ha paura delle fregature. La situazione migliorerà nel weekend con una domenica buona in amore. Per lo Scorpione, non è escluso che nasca qualcosa di bello soprattutto in amore in questo weekend in arrivo. Sul lavoro per i giovani buone prospettive. Per il Sagittario, magari c’è la voglia di uscire dai ranghi matrimoniali e forse di guardarsi attorno: chi è sposato dovrebbe stare attento, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: cosa dicono le stelle

Oroscopo di Paolo Fox: Luna nel segno per la Bilancia

Bilancia, questa Luna nel vostro segno è molto bella. Nonostante questo, qualsiasi cosa facciate in questo momento, avete paura che non vada bene, che non sia una cosa importante. Dovete sciogliervi. La Bilancia è un po’ sospettosa e ha paura delle fregature. La situazione migliora nel weekend e domenica sarà una giornata buona in amore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è chi cambierà casa e magari col partner cambierà qualcosa. C’è bisogno di novità.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 luglio 2022/ Previsioni di Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, novità per i sentimenti

Scorpione, non è escluso che tra venerdì e sabato nasca qualcosa di bello, magari un’emozione o una sensazione positiva. Questa giornata è preludio di un momento importante, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal 18 avremo Venere in buon aspetto che potrebbe portare buone sorprese. Sì alle relazioni occasionali se ne avete bisogno, sì alle intuizioni. Sul lavoro, i più giovani possono iniziare un buon apprendistato, magari part-time.

Il Sagittario sente che è arrivato il momento di esporsi, anche in amore. Non si possono tenere nascosti i sentimenti, anche se spesso non sono semplici da accettare e capire. A volte può capire di amare due persone: il Sagittario è un segno zodiacale egocentrico che ama essere osservato. Non è pericoloso in questo periodo creare nuove amicizie passionali, ma può diventarlo se già avete una storia importante. Chi si è sposato o convive da poco dovrebbe tenere la mente libera, nonostante l’idea che tutto sia già segnato vi spiazza e voi avete bisogni di essere liberi. Molto importante, in questo periodo, pensare ai progetti di lavoro in vista dell’autunno, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022/ Gemelli, Scorpione, Sagittario, Toro al top!

© RIPRODUZIONE RISERVATA