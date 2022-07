Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 luglio 2022/ I pianeti di Cancro, Leone e Vergine

Inizia la giornata di giovedì. Cosa succederà oggi per i 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Cancro è un periodo non proprio semplice soprattutto sul lavoro, con molti che dovranno pensare a situazioni part-time e soprattutto penseranno di lasciare il certo per l’incerto, che non sempre è la cosa migliore. Il Leone avrà un cielo che fa indispettire e innervosire ma presto andrà meglio: dal 19 ci sarà Mercurio nel segno. Per la Vergine, invece, forse è il caso di pensare più all’amore e meno al lavoro: spegnete lo smartphone e godetevi la persona che amata e pensare anche che da venerdì ci saranno giornate migliori.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, lavoro e pensieri

Cancro, è da ieri che siete un po’ perplessi. Forse questa stagione di compleanno vi fa sentire un po’ giù di corda. Voi siete delle persone molto umorali: magari al mattino vi svegliate contente, poi nel corso del pomeriggio tutto cambia. Molto, ovviamente, dipende anche dalle persona che incontrate. Oggi fate attenzione e cercate di evitare situazioni che potrebbero essere un po’ polemiche. Questo è un cielo che vi invita a non lasciare il certo per l’incerto. Sul lavoro, molti dovranno pensare a soluzioni part-time o a cambiare gruppo. Tutto ciò naturalmente potrebbe creare qualche piccolo fastidio, ma per fortuna vi butterete nell’amore! Da qui al 18 infatti farete conoscenze importanti. È possibile che presto troverete un nuovo amore o magari consoliderete quello che avete, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Il cielo sarò molto meglio da domani.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, la giornata

Leone, il vostro è un cielo di forza che però vi fa innervosire e indispettire. Ci sono persone che odiano entrare in competizione, mentre voi vi migliorate quando riuscite a superare un ostacolo o un “nemico”. Questo è un periodo di osservazione. Dal 19 entrerete in azione, quando Mercurio sarà nel segno. Inoltre dal 22 il Sole sarà nel vostro segno e quindi la prima parte di luglio parla di scelte importanti da fare la prossima settimana. Oggi in amore siete decisamente più forti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, non è un cielo di rassegnazione in amore ma forse pur amando tanto una persona, potreste aver lasciato la testa altrove. Soprattutto se date molto spazio al lavoro, ogni tanto spegnete il telefono! Se quando state con chi amate, il telefono squilla in continuazione, la persona con cui state potrebbe stancarsi. Venerdì e sabato comunque saranno giornate migliori, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. La fine di giugno è stata pesante dal punto di vista fisico, ma è superata e ora va meglio.

