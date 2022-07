Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 luglio 2022/ Previsioni di Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa possiamo aspettarci da questo giovedì 7 luglio? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Capricorno deve verificare i rapporti professionali e forse a volte stare anche zitto. Non bisogna inoltre dare nulla per scontato in un rapporto. Per l’Acquario, è importante guardare al futuro in maniera positiva e magari capire cosa fare con la persona che si ama. Importante inoltre guardare anche alle questioni di lavoro. Per i Pesci, l’energia non manca. In amore c’è paura di essere sfruttati perché a volte si dà di più di quanto si riceva.

Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022/ Gemelli, Scorpione, Sagittario, Toro al top!

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, sii cauto

Capricorno, se ci tieni a un rapporto, dovrai essere cauto. Non dare nulla di scontato consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox e soprattutto cerca di non ostinarti su scelte che magari credi giuste e che poi si riveleranno sbagliate. Questa è una giornata che porta a qualche piccolo dubbio e dovresti verificare soprattutto i rapporti professionali. Da qualche tempo ti tocca “ingoiare il rospo” sul lavoro ma è sempre meglio essere cauti.

Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022/ Previsioni per Cancro, Vergine, Capricorno, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, l’amore…

Acquario, è molto importante guardare al futuro in maniera positiva. Parlando dell’amore, l’Acquario ha bisogno di un complice, con cui condividere emozioni importanti. Forse adesso è arrivato il momento di capire, con la persona che ami, cosa fare in vista del futuro. Potrebbero esserci dei progetti anche particolari, trasgressivi o innovativi. Molto importante anche pensare alle questioni di lavoro, visto che c’è qualcosa di nuovo in vista, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, più ci avviciniamo al giorno 8 e meglio sarà. L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che le giornate di venerdì e sabato saranno le migliori. L’energia non manca, si fa sentire soprattutto adesso che Mercurio è favorevole e tu sei più concentrato sul lavoro. In amore, hai paura di essere sfruttato perché dai più di quanto ricevi. Forse bisogna ristabilire dei confini.

Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022/ Bilancia, Acquario, Leone, Ariete tra alti e bassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA