Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 luglio/ Scorpione, Bilancia, Toro, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta al segno dello Scorpione vuole tranquillità, problemi da risolvere. Per le difficoltà che dovete affrontare Leone e Sagittario sono segni forti.

La Bilancia se ha conferme non sono esattamente quelle che volevate. Sappiamo che il periodo è transitorio. Parlate di coppia col partner. Ora non siate troppo fieri dei vostri problemi e voi state vivendo una situazione particolare ma se vi lamentate sapete che la gente vi ascolta e si gira dall’altra parte.

Oroscopo Paolo Fox, Toro e Pesci

Ecco altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro anche se razionale e logico potrebbe andare in escandescenza in questi giorni. Quando vedete che le cose non vanno diventate furibondi. Vi arrabbiate forse perché sul lavoro qualcosa non va. Chi attende una risposta ce l’avrà entro settembre. Tra tutti i segni dell’oroscopo voi siete i più affidabili. Riuscite a risolvere cose e problemi anche quando gli altri non riescono. Siete associati alla fertilità di idee. Questo Giove in buon aspetto fa pensare.

I Pesci hanno un momento particolare in cui tutto sembra conflittuale. Luglio è l’ultimo mese di caso. Potreste cambiare atteggiamento. Dopo lo stop ci sarà la ripartenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA