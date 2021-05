Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 maggio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 7 maggio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Cancro le tensioni vissute durante gli ultimi giorni sembrerebbero poter portare ancora qualche contrasto, specialmente se restano questioni in sospeso da chiarire. Le incomprensioni che potrebbero nascere con le persone circostanti potrebbero creare qualche piccolo malumore, ma sarebbe bene evitare che questo comprometta la giornata di domenica.

Per quanto riguarda lo Scorpione? La seconda parte di Maggio sembra promettere un periodo molto favorevole per tutto ciò che riguarda l’amore, grazie ad una Venere che presto non sarà più opposta. Queste giornate, però, sembrano essere caratterizzate da un po’ di malinconia e di malumore dovuto ai tanti progetti che si vorrebbero realizzare ma che rimangono incompiuti.

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: sarebbe bene riuscire ad allontanare la malinconia che da qualche tempo sembra spegnere l’entusiasmo e la creatività dei nati nel segno. In amore potrebbero presto nascere complicazioni.

