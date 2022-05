Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 maggio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: come andrà?

Oggi, sabato 7 maggio, come andranno amore, salute, lavoro, fortuna e rapporti in famiglia per i 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox nel consueto appuntamento sui canali di Radio Latte Miele. Nelle parole dell’astrologo, le indicazioni sulla giornata appena cominciata. Tutto su Ariete, Leone e Sagittario in questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, si scaldano i motori

Ariete, in questa giornata si scaldano i motori. C’è da dire che questo è un momento in cui non riesci a tacere e vuoi sempre dire la tua. Sei un fiume in piena, perché la tua impulsività è esasperata anche dai pianeti. Forse sei anche innervosito da alcuni atteggiamenti che le persone hanno avuto con te e potresti aver discusso con più di qualcuno. È comunque normale che, quando si affronta un problema con coraggio, si trovino dei nemici. L’Oroscopo Paolo Fox dice che questo è un cielo che permette all’Ariete di emergere. Sarà un weekend importante per l’amore.

Leone e Sagittario: le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Cosa aspettarsi in amore, lavoro e salute?

Leone, questo è un cielo decisamente di forza, dice l’Oroscopo Paolo Fox . Per quanto riguarda l’ambito professionale, chi ha già un buon lavoro migliorerà, mentre altri riprenderanno quota. Questo comunque potrebbe essere l’anno in cui si fa qualcosa di importante che è stato rimandato da tempo. Se poi questa cosa è l’amore, meglio così! Questo è un anno importante per chi vuole ribadire un rapporto di coppia o magari anche trovare una persona speciale.

Sagittario, avremo un cielo importante già da martedì e di grandissima importanza a giugno. Se parliamo di lavoro, tanti ricominceranno a lavorare. Molti sono rimasti un po’ bloccati negli ultimi due anni, un po’ per la situazione in atto, un po’ perché il lottare tutti i giorni con persone contrarie e negative, alla fine ha creato dei problemi. Adesso, dice l’Oroscopo Paolo Fox, è ora di rimettersi in gioco. Sarà un fine settimana importante, anche per l’amore.











