Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 maggio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: i pianeti…

Nuova giornata, nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Come andrà per i 12 segni zodiacali oggi, 7 maggio? Cosa prevedono le stelle per amore, lavoro, fortuna e salute? Scopriamo come al solito tutto con le parole dell’astrologo attraverso i canali di Radio Latte Miele. Ecco la giornata dei segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni del Cancro per la giornata di oggi

Cancro, verificare la tenuta di un amore adesso è importante. Dovete mettere alla prova l’altro ma anche voi stessi per verificare quanto in realtà ci teniate ad amare. A volte vi capita di essere essere estremamente critici con la persona amata. In questo momento, tenersi lontani dalle polemiche è molto meglio, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Questo weekend può essere interessante per capire dov’è l’errore e dove sbagliate con il vostro carattere.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, l’amore…

Scorpione, questo fine settimana farà riemergere una piccola tensione. Tra sabato e domenica infatti sei chiamato a fare qualcosa di pesante e probabilmente non ne hai voglia e dunque il tuo carattere ne risente. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è: prudenza nei rapporti, soprattutto con Leone e Acquario. Questo è un fine settimana da tenere un po’ sotto controllo. Comunque puoi stare tranquillo: Giove è ancora con te fino a martedì e aiuta. Ti porterà infatti a riflettere su ciò che devi ancora fare nella tua vita.

Pesci, questo Marte nel segno porta una bella energia. Anche Giove ti dà buone prospettive per la seconda parte dell’anno, quando tutto sarà più facile. Nella tua vita ci sono stati tanti cambiamenti e se paragoniamo questo cielo a quello dell’anno scorso c’è una differenza in positivo notevole, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Delle volte ti fidi un po’ troppo degli altri: quando succede non arrabbiarti, non sei stato ingenuo, ma solo sincero.

