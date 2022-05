Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 maggio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la giornata

Un nuovo giorno è appena cominciato e come al solito a darci qualche indicazione su come andrà questa giornata è l’Oroscopo Paolo Fox. L’astrologo, attraverso i canali di Radio Latte Miele, ci dà le sue previsioni su quella che sarà la giornata appena iniziata. Per oggi, 7 maggio, cosa prevedono le stelle? Ecco cosa dicono su Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli che giornata sarà?

C’è una novità per i Gemelli in questo cielo: si può recuperare una storia d’amore. Tutto questo sarà più facile adesso, con Venere favorevole in questo weekend. L’amore è importante ma questo segno deve anche imparare a divertirsi e cercare magari persone affini alla loro natura, che li stimolino. Attenzione con il segno dei Pesci e con la Vergine: spesso c’è una forte attrazione, ma ci sono anche contrasti, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Bilancia e Acquario, le previsioni di oggi dell’Oroscopo Paolo Fox

Bilancia, queste opposizioni planetarie, che si faranno sentire un po’ di più dalla prossima settimana, non rappresentano una grande negatività. Ci sono sì più ostacoli da affrontare ma non è detto che tutto vada male. Se in amore, da qualche tempo, le cose non quadrano, bisogna stare un po’ attenti. Il prossimo weekend potrebbe essere fonte di tensione, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Magari ci sarà da rivedere l’aspetto economico, anche nella coppia.

Acquario, fine settimana di relax? Così deve essere, almeno secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Magari ci sono state delle questioni strane nei giorni scorsi. In famiglia, questo è un sabato che invita alla massima prudenza. Questa Luna opposta invita a curare i particolari soprattutto in amore. Prudenza, calma e sangue freddo.

