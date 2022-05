Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 maggio 2022/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Ogni mattina per i 12 segni zodiacali la domanda è sempre la stessa. Come andrà la giornata appena iniziata? Ce lo dice come al solito l’Oroscopo di Paolo Fox, che ci dà indicazioni su quello che dobbiamo aspettarci in amore, salute, lavoro e non soltanto. L’astrologo, sui canali di Radio Latte Miele, ci parla della giornata appena iniziata per i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 maggio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la giornata

Oroscopo Paolo Fox: Toro, cielo birichino

Toro, nonostante questo sia un cielo molto più tranquillo rispetto agli ultimi due mesi, quando hai avuto problematiche soprattutto in famiglia e con i sentimenti, questo fine settimana avrà una Luna un po’ particolare. Sarà dunque facile innervosirsi e prendere tutto un po’ di petto: l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia calma e sangue freddo. Se c’è da chiudere un accordo o un contratto, potrebbe esserci qualche ostacolo.

Oroscopo weekend Paolo Fox, 6-8 maggio/ Previsioni: Toro, Acquario e Vergine al top

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno

Vergine, abbiamo visto iniziare la settimana in maniera pesante. I primi due giorni con Luna, Mercurio, Marte erano dissonanti insieme a Giove. Il sole poi ha aiutato. Da martedì prossimo, quando Giove non sarà più contrario, vivrai tempi migliori. Nel dettaglio, tu comunque non hai nulla da rimproverarti. Questo sarà un weekend di stallo ma dalla prossima settimana si riparte, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, tra maggio e giugno devi lasciare il superfluo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Molti sono sulle spine: magari devono iniziare un lavoro, mentre chi invece ha chiuso recentemente una collaborazione dovrà cercare qualcosa di più. Bisogna mettere in chiaro tante cose, anche in amore, altrimenti si rischia tensione. Chi ha iniziato un progetto di lavoro col partner è un po’ affaticato e c’è chi riparte da zero. Serve buona volontà per ripartire.

Oroscopo domani 7 maggio 2022 Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA