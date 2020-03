Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 marzo 2020/ Ariete al top, il lavoro per il Leone e Acquario…

L’oroscopo di Paolo Fox è una certezza consolidata e torna a farci compagnia su LatteMiele. Andiamo a vedere quali sono i segni al top della giornata. L’Ariete gode della presenza di una Luna in ottimo aspetto, nonostante per altri motivi stia vivendo un momento un po’ affollato da pensieri. Sicuramente c’è da aspettare per ottenere i privilegi che si aspettano ma lo si fa con una tolleranza importante. Sarà una giornata molto interessante per i Gemelli che potrebbero affrontare delle questioni familiari con grande attenzione, riuscendo a risolvere quello che ha creato confusione e preoccupazione. Giove opposto è un ricordo lontano e questo sicuramente può regalare un’ottima crescita della fiducia in sé stessi. La Vergine si trova di fronte a un momento interessante. Il cielo di questo weekend permetterà di mettersi a un tavolino per discutere con lungimiranza verso un futuro che permette ottime risposte sotto diversi punti di vista. Attenzione però a fare il passo più lungo della gamba.

AMORE – Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e ora soffermiamoci sul campo dei sentimenti, dell’amore. Il Toro ha delle ottime possibilità in amore, in un weekend che sicuramente porterà a delle occasioni da sfruttare. L’Ariete ha una bella giornata, ma dovrà aspettare per raggiungere risultati degni di nota. La Bilancia può vivere delle emozioni intriganti, anche se si dovrebbe evitare di farsi trascinare dai desideri altrui andando contro quello che si vuole. Il Cancro vuole alleggerire lo stato d’animo di questo periodo che a volte ha creato un po’ di ansia, l’importante in questo momento è ritrovare un po’ di tranquillità e stabilità dal punto di vista sentimentale. I Pesci si possono lasciar andare, ma devono assolutamente lasciare da parte quello che viene considerato un pessimismo fin troppo frequente in questo periodo.

LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il lavoro. L’Ariete deve avere la pazienza di aspettare il 20 di questo mese quando qualcosa si potrebbe tornare a muovere con delle soluzioni che finalmente si troveranno. I progetti del Toro saranno molto importanti e potrebbero essere portati a termine con successo anche in tempi molto brevi. Tra gli Acquario chi non si sente soddisfatto da questo momento potrebbe anche decidere di effettuare un cambio improvviso alla ricerca di risultati che in passato hanno creato anche preoccupazioni al di sopra della media. Il Leone in questo periodo si trova a vivere una situazione leggermente migliore, nonostante questo alcuni problemi in amore potrebbero andare a rendere più complessi anche i movimenti dal punto di vista del lavoro.



