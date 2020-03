Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 marzo 2020/ Pesci, Bilanci, Leone, Vergine e…

Oroscopo di Leone, Vergine e Scorpione: che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare, grazie a quanto detto a LatteMiele, i segni di Leone, Vergine e Scorpione. Leone: La situazione lavorativa sembra rivelarsi leggermente migliore, ma potrebbe presentarsi qualche difficoltà all’interno della sfera sentimentale. Il transito della Luna all’interno del segno regalerà una intrigante parentesi durante le prossime ore. Vergine: La situazione astrologica di questo fine settimana sembra consentire di fare importanti previsioni in vista del futuro, dando spazio a molti progetti che permetteranno di realizzare grandi cose durante il corso del mese di marzo, specialmente con i nati sotto il segno dello Scorpione, del Capricorno, del Toro e del Cancro. Scorpione: Durante questo week end sarà possibile confrontarsi in amore, purché si riesca a mantenere un atteggiamento costruttivo che permetta di sfruttare al meglio le tensioni presenti già da un po’ all’interno di alcune relazioni, senza riversarvi le preoccupazioni provenienti dall’esterno.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Bilancia, Pesci e Acquario

Soffermiamoci ora su Bilancia, Pesci e Acquario per l’oroscopo di Paolo Fox. Bilancia: Giornata utile per ritrovare un po’ di serenità, opponendosi ai contrasti che potrebbero essere sorti durante la settimana. In amore sarà possibile vivere alcune emozioni particolari, purché non ci si lasci trascinare dai desideri altrui soffocando le proprie aspirazioni. Pesci: Questo fine settimana sembra favorire l’incontro con gli altri, nonostante in amore si faccia sentire prepotentemente il bisogno di conforto. Questa serata permetterà di apprezzare al meglio le emozioni dovute a un sentimento purché si rinunci al solito pessimismo abbandonandosi un po’ alla fantasia. Acquario: Durante questa giornata sarebbe utile riuscire a prestare una certa attenzione ai propri comportamenti, evitando di esagerare con le parole. Chi non è soddisfatto del proprio percorso professionale potrà aspettarsi importanti cambiamenti.

