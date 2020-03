Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 marzo 2020/ Sagittario, Cancro, Toro…

Oroscopo: le previsioni di oggi 7 marzo per Ariete, Capricorno, Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni di Ariete, Capricorno e Toro. Ariete: Giornata arricchita da una Luna in ottimo aspetto, nonostante una situazione generale un po’ pensierosa che richiede un’attesa non sempre ben tollerata dai nati sotto questo segno. Le cose ricominceranno a muoversi a partire circa dal 20 marzo, permettendo di trovare finalmente le soluzioni che ora non è possibile ottenere. Capricorno: La presenza favorevole di Venere, Giove, Marte e Saturno garantirà un cielo importante utile a prendere grandi decisioni di lavoro, effettuare cambiamenti e rinunciare temporaneamente a qualcosa per riuscire a trovare nuove soluzioni. Toro: In queste ore bisognerebbe cercare di tenere sotto controllo alcune piccole polemiche che si potrebbero presentare a causa di qualche ritardo imprevisto. In generale i progetti potranno essere portati a termine con successo, ma sarà necessario attendere un po’. Buone possibilità in amore.

Paolo Fox, oroscopo per Gemelli, Sagittario e Cancro.

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox su Gemelli, Sagittario e Cancro. Gemelli: Questo sabato si rivelerà particolarmente utile per affrontare qualche piccola questione familiare e risolvere alcuni fastidi. La mancanza dell’opposizione di Giove che aveva complicato il 2019 permetterà qualche soluzione in più. Sagittario: Una buona situazione astrologica segnala alcuni grandi successi, nonché la possibilità di sfruttare al meglio questo periodo per mettere a frutto le proprie capacità creative. A partire dal 22 la situazione potrebbe diventare ancora più promettente grazie alla posizione favorevole che Saturno andrà ad assumere. Cancro: In questo periodo ricco di riflessioni e rivoluzioni interiori, questo weekend offrirà un po’ di sana superficialità utile ad alleggerire il proprio stato d’animo e ritrovare un po’ di tranquillità in amore, specialmente per chi ha dovuto affrontare qualche difficoltà nel mese di febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA