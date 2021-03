Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Approfondimento rispetto alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 7 marzo 2021, dedicato ai segni d’Acqua. Non lo sapete? Sono Cancro, Scorpione e Pesci. Se siete nati nel segno vi conviene sapere cos’ha detto l’astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte&Miele. Non sia mai che il destino vi colga impreparati…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Per il Cancro questa domenica sembra essere accompagnata da alcune profonde riflessioni capaci di dar vita a qualche tensione. Specialmente chi si trova coinvolto in rapporti difficili da gestire potrebbe soffrire qualche ingiustizia, assumendo atteggiamenti provocatori capaci di causare polemiche e contrasti.

E lo Scorpione? Dopo le tensioni vissute durante gli ultimi giorni a causa di Marte in opposizione, questa domenica sembra offrire alcune interessanti occasioni per riavvicinarsi al proprio partner. Alcune situazioni potrebbero ancora non essere state affrontate del tutto, per questo sarebbe bene mantenere un atteggiamento prudente.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultime previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per questa domenica 7 marzo sono quelle dedicate al segno dei Pesci. Nonostante permanga un po’ di nervosismo, questa giornata sembra regalare delle occasioni interessanti, sia sul piano pratico che su quello sentimentale. L’inizio dell’estate aiuterà a sviluppare alcuni importanti progetti, permettendo di chiarire i dubbi che potrebbero essersi palesati durante la fine dello scorso anno.

