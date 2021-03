Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 7 marzo 2021. L’esperto degli astri mette sotto la lente d’ingrandimento Gemelli, Bilancia e Acquario: curiosi di sapere cos’ha in serbo per voi l’astrologo più seguito d’Italia? Leggete sotto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Domenica 7 marzo che per quanto riguarda i Gemelli nonostante non ci siano stati grandi problemi, chiude una settimana un po’ sottotono. Le situazioni che appaiono stagnanti potrebbero creare un po’ di mal contento, specialmente in un periodo come questo, ma questa grande concentrazione di pianeti nel segno dell’Acquario potrebbe regalare interessanti occasioni.

E la Bilancia? Chi si è trovato a vivere una piccola crisi in ambito lavorativo potrà contare su un buon recupero previsto per l’inizio della primavera, tornando ad avere la visibilità che merita. Nonostante una situazione astrologica positiva, la necessità di reinventarsi potrebbe causare qualche disagio, rendendo questa domenica un po’ tesa.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’Acquario è l’ultimo segno d’Aria oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox: dopo un Febbraio piuttosto confuso ora sembra possibile guardare alle cose con maggior chiarezza, intraprendendo nuovi progetti e conoscenze interessanti.

