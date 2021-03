Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 marzo 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Su “Latte&Stelle” l’esperto più seguito fornisce il quadro astrale in vista di questa domenica 7 marzo? Cosa bisogna attendersi dalla giornata che sta iniziando? Continuate a leggere…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno di Terra è il Toro: rispetto allo scorso fine settimana, questa domenica sembra regalare un po’ di energia in più. Le soddisfazioni arrivate negli ultimi giorni potranno essere presto confermate da alcune novità. Nonostante continui a regnare un po’ di incertezza relativa all’estate, questo periodo sembra poter contare su una buona forza.

Capitolo Vergine: a detta di Paolo Fox la Luna in ottimo aspetto sembra regalare la forza necessaria ad affrontare alcune importanti questioni lavorative o di natura pratica. In amore potrebbe invece nascere qualche difficoltà a causa di una Venere opposta che potrebbe portare qualcuno a mettere i sentimenti in secondo piano.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Terra analizzato in questo oroscopo di Paolo Fox è il Capricorno. Paolo Fox per i nati sotto il segno prevede una situazione astrologica in queste giornate particolarmente favorevole, nonostante qualche piccola preoccupazione. Restano questioni pratiche da chiarire e alcune situazioni amorose da affrontare, ma si potrà contare su una nuova saggezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA