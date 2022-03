Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 marzo 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni tornano oggi, lunedì 7 marzo 2022, per spiegare come comincerà la settimana per gli appassionati di astrologia. In questo focus ci occuperemo dei segni d’Acqua, tramite le indicazioni fornite dall’astrologo stesso nel corso del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Dunque, che cosa prevedono le stelle per Cancro, Scorpione e Pesci per la giornata odierna?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

I nati sotto il segno dello Scorpione secondo l’oroscopo Paolo Fox sono leggermente frastornati così come il cielo che risulta più nervoso del dovuto. Attenzione per le coppie affermate dov’è alcune divergenze alimentano gli scontri e la pressione. Provate a creare nuovi stimoli dal punto di vista del dialogo. Chi è single deve cercare di essere prudente più del dovuto.

Finalmente il Cancro può giovare di Venere e Marte non più in opposizione. Il coraggio sarà necessario per mettersi in gioco, soprattutto per chi ultimamente si è preso una pausa di riflessione. Mettetevi alla ricerca di nuovi stimoli professionali e cimentatevi con maggiore decisione nei progetti già avviati. Chi è in crisi sentimentale dovrebbe cercare di capire cosa desidera realmente.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox sui segni d’Acqua con i Pesci. Lasciatevi andare al flusso di passione e tenerezza che caratterizza il periodo. Venere torna attiva nel segno da aprile, ma occhio a Mercurio che si avvicina a Giove al fine di favorire le nuove relazioni. Dedicatevi a ritrovare anche maggiore benessere psicofisico. Non tornate indietro rivendicando il passato così da superare anche alcuni piccoli cavilli burocratici. È il momento di essere quanto più positivo possibile.

