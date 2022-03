Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: chi al top?

Un’altra settimana si apre e non senza l’oroscopo Paolo Fox, le cui previsioni ci consentono di capire cosa intendono riservarci le stelle. In questo caso analizzeremo i segni di Aria usando le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Dunque, volete sapere cosa prevedono gli astri per i segni Gemelli, Bilancia e Acquario in relazione alla giornata di oggi, lunedì 7 marzo 2022? Scopriamolo subito…

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

Apriamo le danze relative all’oroscopo Paolo Fox con il segno dell’Acquario. Il cielo attuale è forte e dinamico, mostratevi intraprendenti sfruttando il momento. Attenzione però ad un eccesso di nervosismo che potrebbe portarvi ad allontanare chi vi intralcia. Se sul lavoro siete circondati da persone non proprio corrette avrete modo di dire la vostra. Occhio ad un po’ di stanchezza in eccesso.

Ora invece è arrivato il momento di soffermarci sulle previsioni che riguardano coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Da domenica possono arrivare importanti vittorie, attenzione però a non accontentarvi. Nei prossimi mesi portate avanti progetti importanti sfruttando le occasioni del momento. Mettetevi alla ricerca della giusta tranquillità onde evitare inutile nervosismo nei mesi a seguire.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Con i Gemelli completiamo e concludiamo anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox che riguarda i segni d’Aria. Venere, Marte e Saturno in buon aspetto fanno decisamente ben sperare, portare avanti un amore è certamente più semplice. La metà della settimana sara cruciale sotto diversi punti di vista, costruite il vostro destino dalle piccole cose.

