Oroscopo Paolo Fox oggi 7 Novembre 2020/ Toro, Vergine, Sagittario e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox perla giornata di sabato 7 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: Tra poco meno di un mese finalmente Giove e Saturno non saranno più contrari, così sarà possibile programmare nuovi progetti e cambiamenti che adesso sembrano inaccessibili. Già durante questo fine settimana sarà possibile apprezzare qualche energia positiva, capace di influenzare soprattutto le relazioni. Toro: Un lieve malessere fisico e un po’ di agitazione potrebbero portare qualcuno ad essere particolarmente nervoso: attenzione a pesare ciò che viene detto e a non lasciarsi andare all’ira. Gemelli: Il 2021 porterà grandi stravolgimenti, soprattutto in ambito sentimentale. Il prossimo sarà un anno molto favorevole per tutti coloro che intendono crescere dal punto di vista emotivo, dando spazio a progetti familiari e convivenze, ma questo periodo sembra caratterizzato da qualche tensione: sabato e domenica si potrebbe patire un po’ di stress dovuto ad alcune collaborazioni piuttosto difficile da gestire. Cancro: Le tensioni vissute durante questa settimana potrebbero aver accresciuto il desiderio di cambiare alcune situazioni che non sembrano essere più sostenibili. Non per tutti sarà possibile liberarsi di questi pesi, ma il 2021 invita a provarci.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox un transito lunare importante sembra regalare una grande dose di passione, capace di dare importanti soddisfazioni soprattutto sul piano relazionale. Queste giornate aiutano a tornare protagonisti delle proprie scelte. Vergine: Dopo una settimana abbastanza pesante, questo fine settimana lascia presagire l’arrivo di una bella energia, nonché della forza necessaria ad intraprendere nuovi progetti. Le iniziative che si sviluppano durante questo periodo possono contare sul favore di una importante situazione astrologica e potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti per il futuro. Bilancia: Questo fine settimana invita a dedicarsi maggiormente alle emozioni, prestando attenzione a curare tutti quei rapporti che potrebbero portare ad un riavvicinamento. Dopo un Ottobre piuttosto difficile, durante il mese di Novembre sarà possibile sanare alcune lontananze. Scorpione: Le giornate di questo week end sembrano caratterizzate da un grande senso di ansia che potrebbe scoraggiare qualsiasi iniziativa. Attenzione a non lasciarsi bloccare e a non riversare queste preoccupazioni in amore.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Una Luna favorevole sembra regalare a queste giornate un importante vigore, capace di favorire relazioni e sentimenti. Dopo dei trascorsi piuttosto difficoltosi, sembra essere arrivato il momento di compiere una scelta.Tutto ciò che si sviluppa durante queste settimane potrebbe rivelarsi molto importante per il futuro. Capricorno: Dopo un paio di giornate piuttosto pesanti sembra possibile iniziare ad intravedere un certo recupero. Attenzione a non lasciare che le preoccupazioni rovinino alcuni rapporti. Acquario: Durante questo fine settimana si potrebbe risentire di alcune pressioni eccessive: per cercare di arginare i possibili malesseri sarebbe bene evitare di programmare situazioni troppo impegnative. Pesci: Sembra farsi sentire un grande bisogno di novità, che se non riceve accoglienza potrebbe portare a malinconia e frustrazione. Durante il mese di Novembre molti potrebbero essere portati a compiere una scelta: gli amori che nelle scorse settimane si sono trovati a vivere qualche difficoltà dovranno decidere se è il caso di continuare.



