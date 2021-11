Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 novembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 7 novembre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: dopo una settimana dura dal punto di vista fisico, finalmente questa domenica avrete l’occasione di recuperare. Abbiate il coraggio di mettervi in gioco dal punto di vista professionale, sfruttate la presenza di Giove che favorisce questo genere di situazioni. In amore, cercate di dare maggiore importanza agli ultimi rapporti. Occhio alle spese e alle piccole distrazioni.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. State attraversando un periodo di nervosismo derivante da un senso di esclusione, soprattutto in ambito familiare. Nei prossimi mesi valutate attentamente nuovi progetti magari insieme al partner. Giove in buona posizione, comunque, indica un periodo propizio dal punto di vista economico. Questa domenica dedicatevi al dialogo.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Il momento non è dei migliori da qualche giorno: qualche tensione e i momenti di noia vi hanno leggermente destabilizzati. Qualche discussione in casa o con qualcuno che non condivide il vostro atteggiamento potrebbe generare stanchezza. Siate cauti.

