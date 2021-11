Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 7 novembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Sarà una domenica caratterizzata da una Luna positiva, è il momento di recuperare energie. Alcune cose che riguardano il lavoro non vi stanno gratificando; inoltre, verso la metà della settimana si sono aggiunte alcune discussioni in ambito sentimentale. Nelle prossime ore, però, dedicatevi maggiormente ai sentimenti senza riversare tutto sul partner. La Luna in posizione favorevole va sfruttata”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Il momento è positivo per nuovi accordi e progetti. La luna di questa domenica sarà proficua anche per i rapporti di amicizia. Le intuizioni non mancano, il periodo è ottimo quindi per investimenti a lungo termine.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. La Luna è in buon aspetto questa domenica e le tensioni finalmente si allontaneranno. Rispetto all’ultimo periodo tornano forza e rigore: avrete quindi modo di cogliere nuove opportunità. Non tutto è andato nel verso giusto, cercate però di non riversare i dissapori riguardanti il lavoro sulla sfera amorosa.

