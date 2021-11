Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ognuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo esclusivamente dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 7 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Il Cielo positivo di questi giorni vi garantisce una buona dose di ottimismo, non tutti però proveranno le stesse sensazioni. Alcuni cambiamenti in ambito lavorativo forse possono avervi destabilizzato. Cercate di mostrarvi maggiormente positivi verso le novità del momento”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: da un po’ di tempo Venere in posizione opposta potrebbe creare situazioni particolari. In ambito relazionale siete più diffidenti, soprattutto per chi ha a che fare con nuove relazioni. Più tranquilla la situazione per le coppie stabili. Il transito positivo di Mercurio, invece, spinge a prendere nuove decisioni e ad avviare nuovi progetti. Attenzione comunque a piccole discussioni in amore, cercando di non degenerare inutilmente.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “La Luna di questa domenica non è proprio positiva, ma Venere garantisce ottimi risvolti. Questa parte conclusiva dell’anno continua ad essere un momento di svolta: progetti e rapporti avranno novità decisamente positive. Cercate di non dare troppa importanza al passato e al giudizio dei detrattori, circondatevi di positività e godetevi ogni istante del presente”.

