Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 novembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa prima domenica dell’undicesimo mese dell’anno non può prendere il via senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 7 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: se avete perso fiducia nei sentimenti, sappiate che la protezione di Venere sarà fondamentale nei prossimi mesi. Chi è fermo da troppo tempo dovrebbe trovare modo di darsi da fare. Questa domenica è comunque segnata da una Luna non proprio ottimale, ma dai prossimi giorni dedicatevi alla riflessione e alla rivalutazione dei vostri sentimenti.

Invece, per il Capricorno, Venere nel segno scuoterà sicuramente chi è fermo da troppo tempo. La sessualità sarà vissuta molto più apertamente, grazie ad un nuovo vigore che caratterizzerà il periodo. Attenzione alle spese, che negli ultimi mesi sono state particolarmente ingenti.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Il cielo di questa domenica è assolutamente positivo per gli affetti, sentirete forte l’esigenza di circondarvi di persone fidate. Siete alla ricerca di un confronto con voi stessi al fine di capire cosa volete dal vostro futuro. Venere nel segno indica la necessità di risparmiare e di prendere maggiore spazio in ambito lavorativo.

