Oroscopo Paolo Fox oggi, 7 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

Questo lunedì inizia con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox che dà qualche indicazione sulla giornata. Il Leone deve stare tranquillo perché iniziare delle battaglie ora non porterebbe a nulla. Per la Vergine è un momento importante e c’è bisogno di fare esperienze lasciandosi guidare solo dall’istinto. Per la Bilancia il weekend è stato stancante ed è importante dare ascolto a sé stessi e alle proprie idee. Lo Scorpione ha tanti pianeti nel segno: sul lavoro, meglio fare scelte adesso.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, il momento

Leone, meglio stare tranquillo almeno fino almeno a metà mese. Cominciare delle battaglie ora è inutile e inoltre si rischia di passare dalla parte del torto, soprattutto se si mostra irascibilità e agitazione. Questo periodo aumenta il vostro individualismo e il desiderio di protagonismo ma questa esigenza non sempre è capita, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. La voglia di cambiare aumentare le tensioni sul lavoro, con un collega, con un capo e persino con qualche famigliare: fate attenzione.

Vergine, è un momento di grande importanza per mettere a posto situazioni che poi dovranno essere un punto di riferimento per il 2023. Meglio anticipare i tempi: se c’è qualcosa da chiarire, da firmare, da sottoscrivere, meglio parlare ora, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Se alcune persone ti hanno voltato le spalle, sarà difficile non parlare dopo il 20. In questo momento hai la necessità di fare le tue esperienze, guidato dall’istinto.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, amore e lavoro…

Bilancia, si esce da un fine settimana stancante e quindi questa giornata di lunedì dovrebbe aiutare a liberarsi da qualche emozione negativa, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. L’importante è dare ascolto a sé stessi e alle proprie idee: ok i suggerimenti degli altri, ma bisogna seguire il proprio istinto. In questo periodo più che mai devi fare ciò che desideri. Buono questo cielo anche per recuperare un po’ l’amore, ma soprattutto stabilità. Nei rapporti di lunga data, un po’ d’intimità andrebbe recuperata.

Scorpione, tanti pianeti nel segno: è in corso una crescita. In amore, chi si lascia andare in questi giorni avrà qualcosa in più, ma solo se è davvero ricambiato, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Lo Scorpione spesso si innamora di persone che non ci stanno o sono un po’ complicate. Lavoro? Se cercate una nuova occupazione, meglio fare delle scelte adesso o comunque seguire un’ispirazione che potrà essere recuperata anche l’anno prossimo.











