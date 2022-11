Oroscopo Paolo Fox oggi, 7 novembre 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Iniziamo la settimana con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Cosa dice in questo lunedì 7 novembre? Per l’Ariete è un periodo importante, di preparazione per qualcos’altro. Giove ha lasciato un disagio ma si possono aggiustare le cose. Per il Toro è meglio non fare passi falsi, soprattutto in amore. I Gemelli che sono arrabbiati perché qualcosa non è andato bene dovrebbero capire se valga la pena cercare lo scontro. Per il Cancro i riscontri non sono stati molti fino a questo momento ma adesso sembra esserci qualcosa in più nelle stelle.

Ariete, è un periodo importante, di preparazione. Dal 16 in poi, alcuni segni zodiacali avranno qualcosa di più anche a livello sentimentale e tu sarai tra questi. Alcuni ariete devono mettere a posto questioni finanziarie, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: il transito di Giove ha portato un disagio, ma l’importante è cercare nella direzione giusta, seguendo l’impulso dei pianeti. Darsi degli obiettivi è un bene e inoltre le iniziative che si portano avanti adesso sono migliori.

Toro, fino alla parte centrale di questo mese è meglio non fare passi falsi, soprattutto in amore. Occhio a questioni burocratiche: se c’è un contratto in affitto in scadenza o un accordo da rivedere, meglio fare attenzione. Ci sono delle complicazioni o delle arrabbiature in questi giorni ma nonostante ciò è un periodo importante se c’è intenzione di cambiare qualcosa della vita professionale o privata. L’inquietudine e l’insoddisfazione di certi momenti sarà superata, dal 16 in poi, da grandi occasioni, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, irritazione?

Gemelli, quelli che sono arrabbiati e si sono irritati perché qualcosa non è andata bene nel lavoro, meditano vendetta a livello legale o comunque c’è un confronto che bisognerà cercare di portare avanti. Fino al 16 le stelle sono abbastanza tranquille, ma dopo si rischierebbe di fare passi falsi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Quindi prima di cercare lo scontro bisogna capire se ne vale la pena. Sarà necessario rivedere alcune mansioni e ruoli e forse anche il modo di amare.

Cancro, queste giornate chiedono solo di tenere sotto controllo le parole. Hai fatto tante cose, soprattutto a ottobre, ma molte risposte non sono arrivate e i riscontri sono stati minori e questo ti rende un po’ nervoso. In questo momento, qualcosa di più c’è e allora forse i confronti saranno più facili da gestire, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Per un banale problema si è perso un sacco di tempo, ma ora si può recuperare in amore e non solo.











