Oroscopo Paolo Fox oggi, 7 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

L’Oroscopo di Paolo Fox ci dà qualche indicazione su questo lunedì 7 novembre. Come andrà la giornata? Per il Sagittario è un periodo di sperimentazione ma un accordo o un contratto potrà essere definito nella seconda metà del mese. Giornate confuse per il Capricorno quelle di lunedì e martedì: nel fine settimana c’è stato forse qualche malinteso. Per l’Acquario c’è tensione: il cielo sarà migliore dal 20 in poi. Per i Pesci invece il cielo va sfruttato e chi ha un dubbio in amore o sul lavoro farebbe bene a rivelarlo per cercare di chiarire.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, il cielo

Sagittario, questo è un periodo di sperimentazione, eppure per un accordo, un contratto o per definire meglio quello che sai fare, meglio gestire il tutto con attenzione nel periodo tra il 16 e il 30 novembre, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In quel momento ci si potrà giocare meglio le proprie carte. Per qualche Sagittario, c’è anche un problema fisico da superare.

Capricorno, le giornate di lunedì e martedì nascono in un clima di confusione che però è produttivo. Forse stai portando avanti un qualcosa che non avevi mai fatto prima: le idee non sono del tutto definite ma porteranno qualcosa di bello nelle prossime settimane, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Misurarti con ambienti nuovi è importante e pian piano avrai maggiore sicurezza. Le giornate di lunedì e martedì sono utili anche per riscattarti: nel fine settimana c’è stato qualche malinteso oppure lontananza in amore.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, l’amore

Acquario, la tensione c’è. In questo momento è meglio stare un po’ attenti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. L’unica preoccupazione potrebbe essere quella di trovare una nuova attività creativa e divertente, ma per ora non è facile perché non c’è un buonissimo cielo. Se qualcuno cerca di provocarti, evita ogni tipo di disagio. Il cielo sarà migliore dal 20 in poi, quindi eventuali discussioni andranno rimandate.

Pesci, è un cielo importante, da sfruttare. Bisogna essere positivi in vista del futuro. In questo momento, l’amore può tornare sotto forma di una relazione part-time o con un rapporto trasgressivo che però è molto intrigante. Chiarire le cose che non vanno in amore sarà più facile dal 16 al 30. Chi ha un dubbio però farebbe bene a rivelarlo ora. Se un rapporto non è chiaro, meglio essere subito tempestivi, per evitare problematiche dopo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











