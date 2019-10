Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 7 ottobre 2019: Gemelli, Leone, Toro, Scorpione

Oroscopo di oggi lunedì 7 ottobre 2019

Andiamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox segno per segno. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi 7 ottobre 2019. L’Ariete vivrà una giornata molto interessante, ma attenzione perché il weekend potrebbe riservare dei problemi. Il Toro si sente un po’ sbandato e non è in un momento di crescita. Le difficoltà burocratiche possono creare problemi. I Gemelli devono aspettare novembre per vedere crescere le loro emozioni, attenzione a gestire questo mese con un po’ di parsimonia. Il Cancro sente di avere bisogno di amore, deve vivere le cose con tranquillità, evitando di ritrovarsi a vivere tutto di fretta. Staremo a vedere cosa accadrà giorno dopo giorno. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da più vicino quanto raccontato segno per segno. Partiamo da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario apre le porte al destino e quando ci si mette a disposizione di tutto il mondo è un piacere frequentarlo e diventa positivo verso se stesso. Ci sono le scelte da fare verso la famiglia e verso gli altri. Il Capricorno lotta per emergere, si vuole avere la gestione delle cose in proprio. Nuovi progetti favoriti da agosto. Se si deve dipendere da qualcuno e qualcuno ci si mette barriere e ci si potrebbe arrabbiare. Forti dispute con una persona del Leone. Chi vuole screditare il segno se la vedrà con persone importanti. Attenzione anche con il segno dell’Ariete. Il martedì e giovedì sono buone giornate per le relazioni. L’Acquario ha stelle che portano un po’ di elettricità per la strana influenza della Luna che durante questo periodo porta a essere troppo critici nei confronti di se stessi. Chi ha qualche anno in più si deve riguardare. Ad agosto c’è stata un po’ di crisi. La maggior parte dei nati sotto questo segno dovrebbe aver recuperato voglia di fare. I Pesci possono innamorarsi e quando non sono innamorati la vita scorre con un po’ di difficoltà. I sentimenti sono potenziati. Importante l’ingresso della Venere in un segno amico. Chi è stato tradito ha un mese complice per ritrovare serenità.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina dell‘oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Gli Ariete sono in disputa o in battaglia perché sono costantemente criticati. Però in qualche modo si deve prendere tutto di petto e questo mette a disagio, anche chi sta intorno. Il Toro parte in maniera sbandata, ci sono piccole noie burocratiche. C’è un passaggio che riguarda l’abitazione. Si possono risolvere delle cose ma sempre in modo faticoso. I Gemelli più si avvicinano al mese di novembre e meglio sarà. Le questioni che hanno creato problemi in passato ora portano a tagliare rami secchi. Il Cancro ha bisogno di amore e meno male che domani c’è un bel transito di Venere, questo indica la possibilità di fare delle conoscenze. Molti infatti scoprono i sentimenti. Quelli più saggi hanno abbandonato percorsi o personaggi che hanno creato delle situazioni di disagio. Chi è sempre in battaglia ha bisogno di relax perché non deve rifinire in quella situazione di grande stress che c’è stata a metà della settimana scorsa.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox andando ad analizzare molto da vicino Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone è molto arrabbiato nei confronti delle persone che non hanno fiducia nei suoi confronti. Si deve capire che gli altri vogliono vedere i risultati. Si è persone decisamente forti. Si vivono rapporti di competizione ma questo non è negativo. Uno sportivo ha successo perché è in competizione. Spesso ci si circonda di un certo tipo di persone e le analizzate per capire quali sono i punti deboli di tutte queste persone e migliorarsi. L’astrologia propone anche una tregua perché se questa competizione diventa uno status troppo rilevante in amore c’è il rischio che ottobre porti qualche scompenso a livello sentimentale. Qualcosa di nuovo può nascere per la Vergine in amore e sul lavoro. Ottobre è un mese di ricostruzione ma anche di maggiori o migliori interessi. La Bilancia se ha un’attività in proprio o sta a provvigione ha buone novità. Bisogna tenere spazi aperti per i sentimenti altrimenti si pensa solo al lavoro e questo è negativo alla lunga. Lo Scorpione inizia un po’ pensieroso la settimana ma tra mercoledì e venerdì è tanto quello che si deve dire e fare. Potrebbe arrivare anche una buona notizia. Tra mercoledì e venerdì potrebbe esserci un sogno premonitore e una decisione da prendere. Si è meditato qualche innovazione nella propria vita. C’è maggior ottimismo e voglia di fare.



