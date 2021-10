Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 7 ottobre 2021.

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per l’Ariete questo giovedì avrete decisamente più energia, in particolare dal pomeriggio con la luna non più opposta. Spesso fissate obbiettivi difficili da raggiungere, ma nonostante ciò contate sempre sul vostro essere attivi e ostinati. Se c’è un po’ di confusione in amore cercate il modo di andare avanti.



Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questa giornata potreste avvertire una leggera stanchezza. Se in ambito lavorativo qualcosa dovesse andare male, la colpa difficilmente verrà data a voi. Il periodo poco chiaro non è favorevole per chi ha intenzione di affacciarsi in avventure sentimentali troppo confusionarie. La votazione è comunque di 4 stelle su 5, in particolare per chi ha progetti importanti con il proprio partner. Buone sensazioni in arrivo per il mese di novembre.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: il periodo non è dei migliori, siete alla ricerca di maggiore serenità. Attenzione alle discussioni con il partner, potreste sentire l’esigenza di mettere tutto in discussione. Cercate di essere meno pignoli, anzi, cercate di superare il passato o una dolorosa separazione. Il periodo è comunque positivo per chi cerca nuovi incontri.

