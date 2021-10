Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 7 ottobre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Per il Capricorno la pressione di un insieme di pianeti nel segno è ancora evidente, crescono le preoccupazioni. Il dovere per un capricorno è sempre la priorità, ma nelle prossime settimane ci sarà modo di recuperare. Grandi emozioni in ambito sentimentale sono previste con l’arrivo del nuovo anno.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: cercate di capire l’importanza di dare una svolta alla vostra vita. Chi ha già avuto questo coraggio adesso si ritrova già a buon punto, superare i propri limiti è sempre qualcosa di positivo. Attenzione alla troppa passionalità che potrebbe portarvi lontani dalla realtà. La presenza di Saturno nel segno indica la necessità di fare maggiore economica e di tenere d’occhio le spese eccessive.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: le prossime settimane evitate di mettervi in discussione con amori difficili. Le esperienze della vita sono importanti, ma andare oltre è fondamentale. Ricordate che il cambiamento è necessario ed inevitabile, cercate di seguire questo andamento e non bloccate troppo gli altri e voi stessi. Le stelle favoriscono le buone notizie per il nuovo anno, in particolare per chi aspetta l’esito di una richiesta sono previsti responsi interessanti nel mese di febbraio.

