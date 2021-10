Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di giovedì 7 ottobre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro la Luna in posizione positiva supporta la serenità. È forte la voglia di dare una svolta alla propria vita, anche se le soddisfazioni tardano ad arrivare. Verso la fine del mese però la situazione potrebbe avere un cambio di rotta in senso positivo.

Un monito per i nati sotto il segno del Leone: la presenza di Venere supporta ogni genere d’amore, anche quello trasgressivo. Domenica sarà attiva anche la luna, in favore di chi vuole mettere in chiaro alcune cose in ambito sentimentale. I progetti lavorativi avranno un buon esito se alimentati in questa settimana.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox ricorda che se state riscontrando qualche problema di carattere sentimentale, cercate di trovare una soluzione entro sabato visto che domenica la situazione sarà maggiormente sottotono. Potreste vivere alcune preoccupazioni anche di carattere lavorativo che metteranno tutto il resto in secondo piano. Tormentatevi meno con i “perché”, non tutto può avere una spiegazione chiara.

