Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 7 ottobre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox questa settimana è giusta per dedicarsi all’economia. Qualche errore risalente al periodo estivo potrebbe crearvi ulteriori problemi, avrete comunque la possibilità di rimettervi in sesto. Siete in una fase di recupero e rinnovamento, il periodo è propizio per chi ha intenzione di dare vita a nuovi progetti, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Attenzione al rapporto con il segno pesci.

Scorpione: la Luna nel segno non contrasta del tutto alcune ansie e le difficoltà relazionali. Non perdete troppo tempo con il passato e con persone che vi hanno fatto del male. Andate dritto e guardate al futuro, sopratutto per quanto riguarda i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: Venere è in posizione positiva, concentratevi maggiormente sulla sfera amorosa. Vi sentirete più affascinanti e piacenti, approfittate di questa maggiore sicurezza sia dal punto di vista esteriore che mentale. Anche chi non si sente al meglio, avrà una spigliatezza di pensiero che può fare particolarmente colpo.

