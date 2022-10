Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: le previsioni

Cominciamo questa giornata con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni. Per l’Ariete non è un momento facile: ci sono Sole e Venere in opposizione e il peso degli eventi si sente. L’amore in questo periodo potrebbe essere lontano ma se ci sono dei progetti, il successo non si farà attendere. Per il Leone, c’è una situazione astrologica molto favorevole. Chi ha un obiettivo e degli appuntamenti importanti programmati, potrebbe arrivare qualche bella notizia. Per il Sagittario la Luna è un po’ stancante e settembre non è stato un mese facile ma Giove comunque è positivo, dunque si può recuperare.

Ariete: avete il Sole e Venere in opposizione e questo significa sentire un po’ il peso degli eventi e delle responsabilità in questo momento. Per voi non è un cielo negativo, ma estremamente impegnativo che richiede davvero molti sforzi. L’amore potrebbe essere lontano in questo periodo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse non c’è tempo per amare o ci sono delle distrazioni che vi portano verso altro. Se hai dei progetti di lavoro, in particolare se sono creativi, sappi che avrai successo molto presto e Giove nel segno aiuta.

Leone: dalla tua hai una bellissima situazione astrologica. Questo significa che per i sentimenti è abbastanza importante questo cielo, anche per coloro che cercano un nuovo amore. Domenica avremo la Luna in trigono assieme a Giove, che si trova in ottimo aspetto. Chi ha degli appuntamenti importanti, incontri che contano, non dovrà tenersi lontano dalle occasioni e anzi bisognerà spingerle cercando di fare il massimo per mettersi in mostra! Si potrà mettere a segno un bell’obiettivo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, dunque è il caso di non perdere tempo.

Sagittario, questa Luna è un po’ stancante per voi. Nulla di grave, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox, ma se c’è un rapporto d’amore che va rafforzato perché non è al top in questo momento, soprattutto dopo un settembre stancante, bisognerebbe puntare le migliori risorse sulla giornata di domenica. Lavoro? Non tutti a settembre hanno vissuto un buon mese, forse non hanno avuto i soliti consensi. Comunque non bisogna preoccuparsi. È vero che Marte è ancora opposto e quindi ci sono dei Sagittario che, in particolare oggi e domani, vorranno dire la loro e saranno arrabbiati, ma comunque c’è un Giove positivo. Questo significa che si può superare qualunque difficoltà, con un po’ più di energia e l’ottimismo che contraddistingue questo segno.













