Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2022/ L’amore per Cancro, Scorpione e Pesci

I segni di acqua vivono un momento non proprio semplice, come rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Cancro non sono stati giorni grandiosi. È stata una settimana stancante e questo venerdì può aiutare a superare le incertezze. Forse sul lavoro ci sono problemi e l’amore segue a ruota. Per lo Scorpione, anche, sarebbe il caso di lasciar andare via le provocazioni e sviluppare il meglio di sé. Sul lavoro forse c’è qualche discussione ma la cosa migliore ora è stare sereni e avare avanti nonostante non sempre sia facile. I Pesci hanno la Luna nel segno che può aiutare a superare un piccolo problema. L’amore sarà più tenero molto presto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro di oggi

Cancro, per fortuna arriva questo venerdì che ti darà un po’ di forza dopo una settimana stancante. Per due giorni avrai la spinta per superare le grandi incertezze del periodo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non tutti, ovviamente, ma molti nati sotto questo segno zodiacale sono un po’ stanchi in questi giorni e forse in amore non sono così tranquilli. Possibile, inoltre, che l’ambito sentimentale sia sopraffatto dalle questioni che capitano al lavoro. Se infatti sul lavoro ti arrabbi e non hai buoni rapporti, torni a casa col muso lungo o parli solo di quello. Bisogna recuperare un po’ di intimità in questo momento. Chi avesse perso di vista l’amore potrà ricercarlo proprio ora.

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre 2022 per lo Scorpione

Scorpione, lascia andare via le provocazioni e sviluppa il meglio di te. Queste giornate che vedranno la Luna in ottimo aspetto possono proprio aiutarti a far uscire il tuo meglio. Da domenica 23 Venere entra nel segno assieme al Sole e questo significa che gli ultimi 8 giorni di questo mese saranno molto importanti per l’amore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Scorpione: il lavoro?

Lavoro? Chi discute, dovrebbe cercare di essere sereno. Se c’è una cosa che non sopporti più e non ti va di fare, la cosa migliore è andare avanti a denti stretti. Negli ultimi 8 giorni del mese, avrai soluzioni in vista.

Cosa prevede l’Oroscopo di oggi per il segno dei Pesci?

Pesci, hai la Luna nel segno e questo è un fatto interessante. Tra venerdì e sabato, questa promette di farti superare un piccolo problema. Ed è proprio il caso che sia così dopo che a settembre ne hai passate di tutti i colori e hai dovuto affrontare situazioni che non si sbloccavano. Per questa parte di ottobre la situazione è tranquilla, senza grandi picchi, con un recupero. Poi dal 23 di ottobre e, ancora di più, fino al 16 novembre, ci saranno occasioni per rimetterti in gioco. Se un progetto in questo momento non va, ti impegni a rafforzare qualcosa in cui credi oppure è meglio cambiare rotta. L’amore sarà più tenero, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, ma bisogna crederci e impegnarsi.

