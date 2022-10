Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2022/ Le stelle di Gemelli, Bilancia e Acquario

L’Oroscopo di Paolo Fox ci dà indicazioni, come ogni giorno, su quelle che sono le previsioni per la giornata. I Gemelli hanno a che fare con qualche controversia e polemica ma sono attesi, domenica, da una grande giornata. Comunque in questi giorni non è escluso che ci sia un po’ di disagio e nervosismo. Per la Bilancia, recuperare l’amore è importante. C’è delicatezza nei sentimenti ma anche passione. Occhio però a Giove e ai contenziosi aperti. Per l’Acquario sono vari i pianti validi che rendono vari aspetti positivi, come l’amore. In questo momento ci si sente più liberi.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, qualche controversia

Gemelli, oggi avrai a che fare con qualche piccola controversia che andrà bloccata sul nascere per non creare ulteriori polemiche. Per fortuna, domenica sarà una giornata eccezionale. Questo significa che per 48 ore sarete un po’ confusi, ma attenzione: non c’è assolutamente alcun pianeta contro, a parte la Luna. Ci può essere un po’ di disagio e nervosismo, ma abbiamo Marte, Venere, Giove e Sole tutti favorevoli. Anche se dovrete imporvi per ottenere quello che desiderate, alla fine ce la farete. L’Oroscopo di Paolo Fox parla di nuovi amori per chi li cerca.

Bilancia: le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi

Bilancia, in questo momento recuperare l’amore è importante! Se tieni molto ad un progetto, potrebbe aiutarti qualcuno di particolarmente influente, come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In questi giorni per voi c’è un amore delicato ma allo stesso tempo più attivo. Persino per chi ha chiuso una storia ci sono delle novità perché avrà già qualcosa di nuovo nel cuore. L’unico riferimento negativo di questo periodo è il solito Giove opposto che parla di contenziosi aperti e questioni che sono da mettere a posto quanto prima. Soldi? Bisognerebbe fare una valutazione più precisa delle entrate e delle uscite in vista del 2023.

L’Oroscopo di oggi per il segno zodiacale dell’Acquario

Acquario, ci sono tanti pianeti validi nell’ottica dei segni d’aria e ancora di più da lunedì, quando Mercurio sarà attivo. Questo è un momento di acquisizioni e importanti incontri, magari anche in amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Tutti gli Acquario che hanno già un partner, invece, possono vivere una situazione interessante. Per chi vuole mettere a segno qualche nuovo incontro, le belle emozioni sono dietro l’angolo. Sentirsi più forti e più liberi ora è possibile grazie a questo cielo.











