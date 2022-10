Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: problemi in vista?

Iniziamo la giornata di venerdì, che apre al weekend, con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Toro, per il vostro segno le relazioni d’amore hanno vissuto momenti difficili ma bisogna guardare al futuro con ottimismo. Attenzione però alle questioni legali o ai problemi in famiglia. Per la Vergine, forse c’è qualche problema sul lavoro o comunque nei progetti con gli altri. Il Capricorno non sta vivendo un momento molto tranquillo, ci sono tanti impegni ed è il momento di fare scelte. L’amore, inoltre, è un po’ sottotono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2022/ Le stelle di Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre 2022: il segno del Toro in Amore

Toro, le relazioni sentimentali hanno vissuto momenti difficili e anche le giornate del 5 e del 6 potrebbero essere state un po’ su di giri. Comunque bisogna guardare al fine settimana con ottimismo, ricordando, oltretutto, che avere Urano nel segno significa non solo programmare eventi e cambiamenti, ma anche mettersi in gioco in un nuovo ruolo. Dal punto di vista lavorativo infatti potrebbero esserci novità. L’unica attenzione, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, è meglio riservarla alle questioni economiche, soprattutto se ci sono questioni legali, problemi con parenti o altre persone del giro della famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox di oggi: Vergine non è un periodo facile

Vergine, forse nell’ultimo periodo non sono mancate le domande su quanto valga o meno la pena in un progetto. Inoltre, se ti propongono un accordo, potresti rifiutare. Sei portato ad accettare i nuovi progetti e le nuove sfide quando vedi tutto ben pianificato e controllato. Quando invece ci sono situazioni in cui ci sono troppe zone d’ombra e il fulcro dei progetti non ha consistenza, ti fai domande. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia: non ti spazientire con chi dovrebbe rappresentarti o con chi collabora con te perché rischi di complicare tutto.

Paolo Fox oroscopo 6 ottobre 2022 I Fatti Vostri/ Classifica: da Vergine a Acquario

Paolo Fox: previsioni oroscopo per il segno del Capricorno

Capricorno, ora è il momento di giocare bene le tue carte. Non è un momento tranquillo come dovrebbe essere, perché più responsabilità accetti e più ci sono impegni da portare avanti ed è un periodo di scelte importanti. L’amore è un po’ sottotono adesso: il partner può essere lontano oppure tu hai altro per la testa. Ci sono altre problematiche che devi affrontare e questo sembra un momento in cui bisognerà essere un po’ cauti, soprattutto nella gestione dei rapporti privati, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche sul lavoro è un caos! Rischi di accontentare qualcuno e di scontentare qualcun altro ma verso fine mese ci sarà un recupero.











© RIPRODUZIONE RISERVATA