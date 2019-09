Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 7 settembre 2019: Pesci, Acquario, Leone, Capricorno

Oroscopo oggi sabato 7 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox è stato protagonista sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele in vista della giornata di oggi sabato 7 settembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle, diamo uno sguardo a quanto detto segno per segno. Il weekend dell’Ariete sarà importante anche se ci si potrebbe sentire un po’ affaticati. Il Toro è uno dei segni più forti in questo momento e presto si potrebbe trovare di fronte a una bella conferma dal punto di vista dei sentimenti. La Vergine invece è sottotono, scossa da un periodo non facile. Il Leone in crescita ha una forza per raggiungere risultati che fin da troppo tempo ci si era prefissati. Lo Scorpione dovrà prendere delle decisioni sul campo del lavoro, perché ci sono delle cose che non vanno bene. Alcuni si potrebbero trovare improvvisamente a cambiare aria, vedremo se questo porterà a una situazione migliore o peggiore. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Cancro, Leone, Bilancia

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni di Ariete, Cancro, Leone e Bilancia. Ariete: sabato e domenica saranno giornate in cui, possibilmente, ci si potrebbe sentire estremamente affaticati. Si è preoccupati perché c’è qualcosa da portare a termine e c’è sempre l’obiettivo di vincere. Cancro: si è molto polemici, ma è comprensibile considerando che si è circondati da persone polemiche. Qualcuno è invidioso a causa di un ruolo che appartiene ed è molto ambito, il modo di fare è particolare: quando ci si sente feriti si appare agli occhi degli altri un po’ arroganti. Bisogna provare a riposare nel weekend. Il Leone ama donare la sua presenza ma è necessario avere attorno persone che stimolino a farlo, se si è subito una separazione è arrivato il momento d godersi un po’ di tranquillità. Qualcuno ha bisogno del segno, e forse anche questo vorrebbe qualcuno vicino. Bilancia: si è molto pazienti, bisogna cercare di mettere la pace e si è molto corretti. Talvolta è difficile mantenere un equilibrio, saranno giornate piene: se qualcosa non funziona e si è assorbito molta negatività bisogna cercare di cautelarsi. Un po’ di tensione la si vive anche a livello fisico.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, Scorpione, Pesci, Acquario

Ora l’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Capricorno, Scorpione, Pesci e Acquario. Capricorno: c’è un po’ di fortuna in più. I più giovani avranno una marcia in più, l’oroscopo è favorevole per i nuovi progetti. Entro l’autunno si può contare su una situazione favorevole per le compravendite, dopo una situazione di blocco. Scorpione: non si è stati molto convinti della propria posizione lavorativa, c’è stato qualche cambiamento ultimamente. Si tratta di cambiamenti repentini ma soprattutto non voluti, si è stati soggetti passivi della situazione. Pesci: l’autunno sarà un periodo gratificante, non si teme se ci si è sentiti messi di lato perché ci sarà una rivalsa. Spesso si è pessimisti e rancorosi, ma stavolta si ha la ragione e non l’hanno gli altri. Si è un po’ nervosi e non è possibile reagire, se c’è un blocco bisogna aspettare pure tempi migliori. Acquario: se si è rimasti fermi in amore è arrivato il momento di ripartire. Occorre mettere a posto la forma fisica, si è avuto un calo fisico ma si sta cercando di riprendere quota. Non bisogna sottovalutare le emozioni, seppur piccole.

Sagittario, Vergine, Toro, Gemelli: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Vergine, Toro e Gemelli. Sagittario: se si sono conosciute persone particolari e ci si è lasciati trasportare da una trasgressione è arrivato il momento di tornare seri. Si è viaggiato molto, o si è fatto esperienza. Visitare nuovi luoghi ha dato nuovi stimoli, tutto ciò suscita emozioni e desiderio di cambiare vita. Vergine: è stata una giornata sottotono perché è stato davvero fatto molto, si deve superare un problema di affaticamento. Gemelli: si è risentito di una forte stanchezza, ma il weekend regala qualche emozione in più. Si spera non abbiate avuto molti problemi in amore, la prima parte di settembre è un po’ pesante. Spesso ci si toglie qualche sfizio spendendo un po’ più del solito, non si commetteranno più errori. Sono stelle quelle del Toro che creano presupposti necessari per cui si possa gestire un cambiamento. In ogni caso si cadrà sempre in piedi, molte situazioni si sbloccheranno.



