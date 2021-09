Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021/ Ariete, Leone, Sagittario che giornata sarà

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 7 settembre 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Ariete, per questo martedì è giunto il momento per terminare varie faccende in sospeso, nei giorni successivi una Luna non proprio favorevole potrebbe rendere tutto più agitato. In amore arrivano novità positive. Leone: i rapporti sentimentali saranno caratterizzati da una discreta agitazione. Le coppie in crisi dovrebbero cercare di trovare il giusto rimedio o maggiore chiarezza al più presto. Chi invece è single o ha iniziato da poco una frequentazione sarà particolarmente nervoso, c’è voglia di chiarezza e di lealtà ma cercate di non idealizzare troppo la persona che avete davanti.

Sagittario: con l’arrivo di Venere in posizione favorevole potrebbero arrivare risvolti positivi, anche in ambito relazionale. I prossimi due mesi possono portare amicizie, emozioni, contatti e accordi.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox l’Ariete sarà il lavoro al centro dei vostri pensieri perché ci sono tante cose da sistemare. Alcune questioni si sono risolte ma alcuni ritardi iniziano a provocarvi disagio.

Sul lavoro per quanto riguarda il Leone se siete alle prese con una scelta di lavoro importante cercate di prendere più tempo possibile. Sagittario: saranno ancora molti i pensieri che vi attanagliano. Se il lavoro non vi dà le giuste gratifiche, se c’è una compravendita in ritardo sarà meglio dirottare i pensieri sull’ambito dei sentimenti.



