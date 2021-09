Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 7 settembre 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dei Pesci grazie ad un cielo favorevole riuscirete finalmente a recuperare un po’ di energie ed emotività. Chi ha avuto alcune difficoltà alla fine di luglio e nel mese di agosto deve ritornare alla scoperta della realtà, perché non sono pochi i nati Pesci che vivono un po’ nel mondo della fantasia e devono trovare il giusto equilibrio al fine di non incontrare brutte situazioni spiacevoli. Meno fantasia e più attenzione alla realtà sarà fondamentale, anche perché più ci avviciniamo alla fine dell’anno più avremo stelle che promettono gratifiche e riconoscimento per i propri meriti. Molte opportunità si potrebbero concretizzare nel prossimo futuro, fondamentale non mollare proprio adesso.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione il prossimo weekend sarà molto importante vista la presenza favorevole sia della Luna che di Venere. Trattandosi di un segno d’acqua questa condizione renderà facile prevedere un evento o percepire maggiormente un certo contatto, può esserci anche una sorta di preveggenza, avere la netta sensazione di ciò che accadrà. Potresti finalmente chiudere un accordo e sentirti più sereno.

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: nuovi amori possibili, anzi a partire da venerdì e sabato arriveranno le giornate migliori per un incontro se c’è una persona che ricambia i propri sentimenti, per le coppie forti possono essere giornate ideali per fare progetti per il futuro. Per il Cancro in questo martedì il segno del Cancro ha una buona visibilità: recupero a livello sentimentale, da venerdì avremo anche Venere interessante. Se hai voluto mettere alla prova una persona dal prossimo weekend si potrà provare di nuovo ad essere più amici, c’è un grande desiderio di rilanciare i propri sentimenti e questo è un bel cielo anche per i cuori solitari.

Caro Scorpione, i cuori solitari vivranno una bella passione, se hai una storia che fa acqua da tutte le parti non sarà Venere da sola ad aggiustarla, ma sarai maggiormente in grado quindi di agire in funzione di ciò che ti accade.



