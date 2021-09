Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2021/ Salute e Lavoro: Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 7 settembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Il Toro sta diventando e diventerà nel corso dei prossimi giorni molto combattivo, la settimana che vi aspetta vedrà Venere in posizione opposta ma non vi mancherà l’energia giusta per affrontare ogni situazione. Non tutte le storie avranno un esito complesso ma bisognerà mettere le mani avanti se ci sono dei problemi.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Capricorno si prospetta un periodo proficuo in particolare per i giovani dal punto di vista lavorativo, nonostante qualche insoddisfazione iniziale e un guadagno inferiore alle aspettative, c’è anche chi ha sottoscritto un accordo o un contratto ma avrebbe voluto qualcosa di più. Se sei della Vergine la Luna in posizione favorevole sarà una fonte di energia e concretezza e forza mentale, legate magari al fatto che un nemico si è allontanato. Potrai quindi recuperare alcune questioni che hanno generato leggeri problemi.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. In amore, grazie alla posizione di Venere, sarà più semplice fare una scelta abbastanza rilevante oppure dovrete sgridare una persona che non ha avuto atteggiamenti particolarmente gentili. Cercate sempre di avere il giusto equilibrio. Per il Capricorno: questo martedì con Luna buona e Venere attiva potrebbe farvi dimenticare i giorni ricchi di disagio che avere ormai superato. In casi eccezionali c’è stato veramente uno scontro d’amore ma in altri, più leggiadri, hai pensato maggiormente alle tue attività. Grazie alla presenza di Venere in posizione positiva da venerdì, sarà più semplice superare le fatiche delle settimane precedenti. Per il Toro vi aspetta una giornata abbastanza positiva e movimentata, sopratutto se c’è stata qualche discussione con il vostro partner, che magari ne ha combinate di tutti i colori: qualsiasi problema si porrà davanti, bisognerà cercare di risolverlo.

