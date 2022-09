Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: le previsioni

Le previsioni per la giornata di mercoledì 7 settembre 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Siamo in un momento di forza, dopo due giornate non proprio eccellenti. Sei fra quei segni che devono recuperare: fiducia nel lavoro, per aver vissuto uno stop e alcuni sono stati preoccupati per la propria salute. Secondo l’oroscopo Paolo Fox adesso abbiamo una grande spinta e questa spinta la devi ritrovare dentro di te: quando comunichiamo le nostre cose alle persone intorno a noi, possiamo provare un senso di forza, ma è solo apparente, perché devi ascoltare te stesso e recuperare quelle buone energie e quella fiducia nelle tue qualità che saranno utili per il futuro.

Cosa devono attendersi Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Nervoso e affaticato questo Scorpione ma con tanti progetti in mente, Tu sai che appari spesso come una persona determinatissima, tosta e a volte anche un po’ scorbutica: è davvero così? No, è solo una maschera, perché lo Scorpione in realtà è molto dolce e generoso, solo che si concede con molta attenzione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox i rapporti familiari, dopo un momento di tensione causato da un transito pesante di Venere, che ha lambito tutto il mese d’agosto, adesso possono essere migliorati. Prospettive più facili anche per chi cerca lavoro.

Sagittario: Giove promette molto dal punto di vista pratico e Venere non è così intensa: forse significa che adesso stai pensando di più al lavoro. Se c’è una persona che blocca i tuoi progetti oppure è sempre sfiduciata, dice sempre no, ti costringe ad accettare rimorsi e sensi di colpa, beh insomma questa persona potresti metterla da parte. In realtà, in tutte le coppie adesso è necessario ritrovare un po’ di serenità e magari divertimento.

