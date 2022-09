Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 settembre 2022/ Cosa aspettarsi per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone, Vergine: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 7 settembre 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta il Cancro secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Cancro: Lontani dall’opposizione della Luna si vive meglio! Lunedì e martedì sono state giornate no, mercoledì e giovedì saranno giornate migliori e avremo un momento di forza nel weekend. Sarebbe opportuno adesso trovare un riscontro in amore, perché è questo che aiuta. Secondo l’oroscopo Paolo Fox nel lavoro è cambiato tutto, o forse ci sono stati dei problemi e dei blocchi, e allora tornare a casa nel proprio nido e avere una persona cara al proprio fianco è importante, Il senso del nido per questo segno zodiacale è tutto, lo dice anche l’iconografia del Cancro: un animaletto che si ritira nel proprio carapace.

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Leone e Vergine

Leone: Nonostante un cielo molto importante e forte, mercoledì e giovedì sono giornate di riflessione. È chiaro che tutto non si può fare: tu hai una carica pazzesca, sei una persona che ha un’incredibile vitalità, ma non basta adesso farsi notare, cosa che risulta facile con Giove favorevole, e bisogna anche impegnarsi a superare momenti di confusione e di incertezza. Secondo l’oroscopo Paolo Fox devi fidarti di più di te stesso e delle tue idee: strano a dirsi per un Leone che di solito è “quello che non deve chiedere mai”, ma adesso, con Giove particolare, hai bisogno anche di grandi risorse e il tuo progetto potrebbe costare più del previsto. Con gli occhi del cuore puoi osservare la persona migliore accanto a te: non lottare contro un sentimento.

Vergine: Venere è nel segno! Bello questo cielo per chi vuole riscoprire l’amore, per chi desidera vivere rapporti sereni. Una nuove luce brilla sulla vita sentimentale: le cose, se ti decidi anche a dimenticare un passato difficile, andranno proprio come vuoi tu. Certo che i Vergine amano in privato e non vogliono lanciare emozioni e indicazioni a tutti quelli che li circondano: quando tu hai una bella storia, cerchi di viverla in maniera intima e questo ti fa onore, soprattutto in un mondo come il nostro, in cui tutti son diventati esibizionisti.

