Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 settembre 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci

Arriva il mercoledì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a mercoledì 7 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Anche se avremo la situazione migliore in tarda primavera 2023, adesso arrivano gli impegni, le chiamate, la fase di sperimentazione. È probabile che molti abbiano pensato di voler mettersi alla prova e adesso c’è questa possibilità. Magari non c’è proprio tutto quello che vorresti, però ciò che parte adesso è molto importante: l’esperienza che maturerai, le sperimentazioni che farai saranno determinanti l’anno prossimo. Secondo l’oroscopo Paolo Fox sarebbe anche il caso di fare un discorso molto chiaro alle persone che dovrebbero essere le tue complici. Amore un po’ particolare: può nascere una storia all’improvviso.

La giornata di Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Oggi la Luna in Acquario può portare piccole provocazioni. L’Acquario è il segno dell’intraprendenza, della forza, del coraggio, ma anche dell’esplosione: quando non si tengono più sotto controllo tante tensioni, si rischia anche di arrabbiarsi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox molti nati nel segno vogliono scoprire una nuova dimensione di vivere, forse un po’ più lontana dalla realtà e più vicina alla fantasia, tuttavia coi soldi bisogna stare attenti.

Pesci: Con Venere opposta è probabile che in questi giorni l’amore sia un po’ pensieroso o che tu non abbia molto tempo per amare. Non mettere a soqquadro un sentimento! Cerca anche di non mettere troppo alla prova una persona. La ricerca della serenità è una costante nella tua vita, ma a volte ti lasci andare a periodi in cui non tutto ti sta bene. Non puoi pretendere sempre il massimo, nemmeno da te stesso. Giornate che si avviano verso un momento di forza: tra venerdì e sabato sarà possibile chiarire molte cose e anche ricevere una bella conferma.

