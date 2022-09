Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 settembre 2022/ Tutto su Ariete, Toro e Gemelli

Arriva il mercoledì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a mercoledì 7 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per l’Ariete

Ariete: Lunedì e martedì qualche ritardo c’è stato, ma che t’importa? Hai un oroscopo talmente accelerato che anche se hai perso un po’ di tempo, potrai recuperare: ormai sei un treno in corsa. Abbiamo sempre Giove nel segno e non dubito che ci siano delle buone occasioni per farti valere. Ricorda anche che le cose ricominciano a prendere quota e il tuo entusiasmo ti riporta a livelli usuali di combattività, perché l’Ariete è un combattente e forse se c’è troppa pace e tranquillità, neanche si diverte.

Toro e Gemelli, che martedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Qualcuno non ha capito i tuoi sentimenti? Penso che ormai sia fuori dai giochi, perché “dentro o fuori” è la frase che i Toro hanno ripetuto, nei giorni di Venere contro, ovvero ad agosto. È chiaro che le storie che vanno avanti per convenzione, per amore delle regole, per non far vedere agli altri che si discute, hanno veramente poco ormai da condividere. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questi transiti sono molto importanti per le coppie che devono ancora trovare una stabilità e Venere, nel suo nuovo aspetto, garantisce un ritorno di fiamma o una novità: si cade in piedi.

Gemelli: Luna e Marte favorevoli. Giornata interessante per questioni di lavoro, per concludere un accordo. Chissà quanti avranno provato strade diverse e si sono messi in gioco in più situazioni. Bisogna però scegliere un solo percorso e lo dico perché spesso i Gemelli sono confusi dal fatto che tentano di salpare per lidi diversi, mentre adesso scaricare le energie ovunque è controproducente. È un periodo interessante per un cambiamento utile alla vita di coppia.

