Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 8 agosto 2019: Vergine, Cancro, Scorpione, Pesci, Leone

Oroscopo di oggi giovedì 8 agosto 2019

Torna come ogni giorno l’oroscopo di Paolo Fox che ha parlato ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Acquario è un po’ sottotono soprattutto dal punto di vista fisico. Il segno è incerto e non riesce a raggiungere gli obiettivi che da diverso tempo ha messo in piedi. Lo Scorpione è teso e nervoso, non riesce a fare quello che vuole soprattutto a causa di alcune banalità. Forse è il caso di prendere delle decisioni, cercando di raggiungere gli obiettivi che da diverso tempo sono nel mirino. Se l’Ariete sta vivendo una separazione si sente in un momento un po’ complicato da gestire. Forse è il caso di gestire le emozioni con un po’ di attenzione. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox parte dai segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si è un segno fortunato, molto attivo. Si fanno tante cose, spesso riescono. Capricorno: i progetti autunnali andranno a buon fine, per tutti dipendenti e indipendenti. Acquario: si è un po’ sottotono dal punto di vista fisico, e si è incerti. Non bisogna prendersela con gli altri se qualcosa non funziona, volere è potere. Se non si rischia bisogna accettare che non potrà esserci alcun cambiamento. Pesci: bisogna spazio al proprio istinto. Il segno è fatto di veggenti, sia per gli altri che per sé stessi, ma nel secondo caso ci si sente molto più insicuri. C’è un piccolo conflitto in amore, occorre parlarne subito. Grandi progetti in vista in autunno.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e andiamo ad analizzare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si è più forti e vigorosi che mai, non potrebbe andare diversamente. I pianeti sorridono, si ama essere guardati ed ammirati. Si deve dare una mano al proprio partner per stargli accanto, se non si vive una storia è perché si aspettano novità. Si vorrebbe fare una richiesta di lavoro. Vergine: in questo momento ci saranno occasioni di ribalta, soprattutto per i torti che sono stati subiti in precedenza. Bilancia: si deve stare attenti alle finanze e alle spese, ci sono state delle privazioni. Scorpione: in questo periodo si è tesi e nervosi, a causa di banalità: si cerca di non riversare questa aggressività nei confronti degli altri, nonostante il segno abbia ragione molto probabilmente. Bisogna cercare di staccare la spina, nonostante le insoddisfazioni. Si è avuto la sensazione che qualcuno fosse contro.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: in questi giorni si potrebbero ricevere soddisfazioni, anche piccole ma l’importante è essere consapevoli delle proprie volontà e capacità d’azione. Se si sta vivendo da poco una separazione c’è voglia di vivere relazioni part time. Toro: da qualche giorno siete sottotono, ma è un periodo di ricarica. Non mancano i buoni affari, con Saturno in ottimo aspetto. Buoni gli affari, soprattutto in autunno. Gemelli: si dovrebbe fare il conto alla rovescia, in autunno le cose miglioreranno. Cancro: ci sono stelle interessanti, verso la fine dell’anno si potrebbero chiudere delle questioni. Saturno l’anno prossimo non sarà più opposto, permetterà di dare un taglio alle cose che non piacciono più. Gia dall’inizio dell’anno ci sono state situazioni nuove, si è rimesso in discussione il lavoro oppure i sentimenti.



