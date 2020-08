Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2020/ Ariete, Sagittario, Gemelli, Toro

Prosegue lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Ariete: si parte con la Luna nel segno con una giornata che per la forza non ha privazioni. C’è sempre tensione però, si vuole tutto e subito, non si vuole perdere tempo. Ma queste giornate portano una strana agitazione, non si riesce ad avere quello che si vuole. Si deve aspettare e attendere. Si è in balia di decisioni di altri.

Sagittario: sembrano trascorsi i periodi complicati, si va in una seconda parte dell’anno che si concluderà in grande stile. Ci sono un clan di persone, almeno si pensa, che sul lavoro si sono coalizzate. Agosto deve portare a recuperare un po’ di buonsenso che aiuta in amore.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Toro

Ecco quanto dice l‘oroscopo di Paolo Fox per altri due segni. Gemelli: iniziare a sperare in qualcosa di meglio, ma non per scaramanzia perché è vero che ci si sente più forte e il segno è più tranquillo rispetto l’inizio dell’anno. Doppia cautela se si ha un’impresa si dovrà cercare di gestire tutto con maggiore tranquillità, evitando di ritrovarsi a vivere delle situazioni più complicate di quello che si pensava di recente.

Toro: è una settimana che si chiude in maniera piuttosto positiva. Luna e Venere saranno favorevoli a ferragosto. C’è bisogno di ricucire in amore. Giove favorevole aiuta anche per quanto riguarda il lavoro. Presto si potrà avere la forza per voltare una pagina anche di fronte a delle situazioni che fermerebbero altri.



