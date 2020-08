Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2020/ Quali i segni top e flop in amore e lavoro?

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 8 agosto 2020, ecco i segni al top. L’Ariete vive con una Luna molto positiva che riesce ad evitare privazioni. C’è comunque tensione che rischia di creare dei problemi. Il Toro vede chiudersi la settimana in maniera decisamente positiva. Luna e Venere saranno favorevoli soprattutto a ferragosto con la possibilità di ricucire problemi per quanto riguarda l’amore. Il Leone ha Sole e Luna molto interessanti, con Mercurio che è importante e non manca di iniziativa. Il problema sono i soldi che non riescono a dare un supporto come si dovrebbe. La Vergine ha finalmente superato alcuni giorni davvero molto complicati con la possibilità di recuperare e riuscire a raggiungere di ottimi risultati. Il Sagittario si trova di fronte a un momento in cui ci si lascia alle spalle i periodi più complicati, ora c’è grande voglia e stile per raggiungere i propri obiettivi. Grazie a dinamismo e volontà si arriverà al risultato che si è messo nel mirino.

Oroscopo amore: L’Ariete è un po’ agitato e rischia di portare i suoi problemi anche in amore. Si è spesso in balia delle decisioni degli altri e questo pesa non poco. Il Toro ha bisogno di ricucire in amore e sicuramente la presenza di una Venere favorevole per quanto riguarda ferragosto, potrebbe portare ad ottimi risultati. Il Cancro può vivere un mese di amore, intenso cercando di ritrovare magari qualcosa dal passato. Se il cuore è ostinato però si deve stare attenti. Questo perché se ci si trova di fronte a una persona testarda di certo non sono le stelle a cambiarla, ma sicuramente queste danno la possibilità di dare una svolta con grande pazienza. La Bilancia deve essere cauta in amore in un momento in cui si è sotto stress e nel quale si potrebbero commettere degli errori. Lo Scorpione cerca tranquillità. Non ci si deve però precludere niente visto che Venere è positiva da ieri e questo porta a guardarsi attorno, cercando magari di allargare il giro di amicizie.

Oroscopo lavoro: L’Ariete è in un momento di forza, ma comunque si trova in una situazione non di facilissima gestione per quanto riguarda gli altri che spesso lasciano punti in sospeso. Il Toro ha un Giove favorevole che permette di dare qualcosa di più dal punto di vista della professione. Il Cancro sembra maggiormente interessato all’amore in questo momento. Il Leone non manca di idee e iniziative, spinto da Sole, Luna e Mercurio. L’unico problema è legato ai soldi che non riescono a creare possibilità di investimento. Nonostante il periodo difficile la Vergine vive un anno importante e dunque è in grado di reagire alle avversità in maniera più puntuale rispetto agli altri. C’è voglia di dare un taglio netto col passato, verso il futuro. Il Sagittario inizia a pensare che una serie di persone si siano coalizzate contro di lui. Nonostante questo i periodi complicati al momento sono stati lasciati alle spalle per pensare a qualcosa di nuovo. Il Capricorno è agitato in un mese di fermo che crea preoccupazione, questo perché di solito il segno in questione vuole dare una svolta cercando di raggiungere i propri obiettivi senza mai stare fermo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA